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В Карелии дайвер нырнул 45 раз и провел больше суток под морским льдом (ФОТО)

Новости. Спорт
08:20, 07 Апреля 2021
фото: Александр Аврасин / страница Дмитрия Беленихина https://vk.com/belenikhin
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Известный в Карелии дайвер и фотограф Дмитрий Беленихин завершил экспедицию на Белое море.

"В привычных местах погружений беломорский лёд растаял, ныряльщиков стало мало, и до летнего сезона пора домой.

За минувший месяц нырнул 45 раз, а это больше суток чистого времени под морским льдом, где температура воды около минус двух градусов", - рассказал Дмитрий Беленихин на своей странице в соцсети.

Как рассказал дайвер, за время экспедиции на Белое море, было "выныряно около 600 "человекочасов". Это меньше, чем в доковидные времена, но тоже немало.

Вот как описывает дайвер погружения при низких температурах:

"Лёд подтаял, под снег выдавило много морской воды, и не к каждой майне по этой каше можно подтянуть тёплый водолазный домик. Приходится со снаряжением грузиться в санки, и ехать к месту погружения на увязающем и плюющимся солёной кашей снегоходе, управляемым страхующим. Санки, и всё что в них, немножечко засыпает, и перед тем как нырнуть, приходится покопаться в этой каше, чтобы найти отдельные элементы снаряжения. После погружения холодновато, и на обратном пути есть что обсудить, но если не очень любишь солёное смузи, то рот лучше не открывать и маску не снимать".

Напомним, что на Белом море этой зимой работала уникальная подлёдная фотовыставка, посвящённая таянию льдов. Подлёдная галерея искусств за полярным кругом при участии амбассадора Nikon Виктора Лягушкина была открыта с целью привлечь внимание к таянию ледников и исчезновению многих видов.

Prophotos. ru
Фото: Виктор Лягушкин
Свет: Богдана Ващенко
Инсталляция: Денис Лотарёв
Модель: #Беленихин

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-04-07 11:35:39
"Двое дайверов 16 июля 2019 года выполняли погружение в Баренцевом море, но в назначенное время так и не показались над поверхностью воды. Поиски как специалистов, так и дайверов-помощников результатов не дали".
После этого надо ему было завязать. Хоть ссы в глаза - всё божья роса, - сказал чистоплотный кот.
Я не дайвер
2021-04-07 11:30:22
Люди, сколько зла в том, что вы пишите. Человек занимается уникальной, по-настоящему мужской работой, связанной
с огромными рисками и для своей собственной жизни тоже.
Погибшие мужчины недооценили свои риски, к сожалению, а себя переоценили, очень их жаль.
David .
2021-04-07 11:35:55
Я не дайвер, Ну работой это сложно назвать. А за тех двоих ничего хорошего сказать не могу.
Беня
2021-04-07 11:28:28
Делать им нефиг :)
марина
2021-04-07 09:57:05
После той трагической истории с двумя погибшими в Баренцево море и свинским поведением Беленихина по отношению к самой ситуации и к родственникам погибших, его появление в СМИ вызывает только один рвотный рефлекс . Тем более, что уголовное дело против него открыто, а он уже так пиарится. Не человек, а сплошное самолюбование и бизнес. Очень надеюсь, что такие статьи не вызовут у новичков желания погружаться в сложных местах и рисковать совей жизнью, еще и без сопровождения.
David .
2021-04-07 10:30:57
марина, Завистливо пустила слезу в комментариях. :)
David .
2021-04-07 08:32:08
Ну ща Генкин Чебурашко на говно весь изойдется. :)
наташка
2021-04-07 08:27:40
Опять этот бездельник выперся
David .
2021-04-07 08:56:32
наташка, Уже вылез! :)
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