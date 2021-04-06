В Карелии дайвер нырнул 45 раз и провел больше суток под морским льдом (ФОТО)

Известный в Карелии дайвер и фотограф Дмитрий Беленихин завершил экспедицию на Белое море.

"В привычных местах погружений беломорский лёд растаял, ныряльщиков стало мало, и до летнего сезона пора домой.





За минувший месяц нырнул 45 раз, а это больше суток чистого времени под морским льдом, где температура воды около минус двух градусов", - рассказал Дмитрий Беленихин на своей странице в соцсети.

Как рассказал дайвер, за время экспедиции на Белое море, было "выныряно около 600 "человекочасов". Это меньше, чем в доковидные времена, но тоже немало.

Вот как описывает дайвер погружения при низких температурах:

"Лёд подтаял, под снег выдавило много морской воды, и не к каждой майне по этой каше можно подтянуть тёплый водолазный домик. Приходится со снаряжением грузиться в санки, и ехать к месту погружения на увязающем и плюющимся солёной кашей снегоходе, управляемым страхующим. Санки, и всё что в них, немножечко засыпает, и перед тем как нырнуть, приходится покопаться в этой каше, чтобы найти отдельные элементы снаряжения. После погружения холодновато, и на обратном пути есть что обсудить, но если не очень любишь солёное смузи, то рот лучше не открывать и маску не снимать".

Напомним, что на Белом море этой зимой работала уникальная подлёдная фотовыставка, посвящённая таянию льдов. Подлёдная галерея искусств за полярным кругом при участии амбассадора Nikon Виктора Лягушкина была открыта с целью привлечь внимание к таянию ледников и исчезновению многих видов.

Prophotos. ru

Фото: Виктор Лягушкин

Свет: Богдана Ващенко

Инсталляция: Денис Лотарёв

Модель: #Беленихин