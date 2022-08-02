В Карелии дама выбила нож из рук нападавшего и спасла жизнь человека

Мужчина, на которого было совершено нападение с ножом, смог отбиться от агрессора с помощью соседки.

Следователи Костомукши завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство. Об этом информирует Следком.

Следствием установлено, ночью 22 мая в общежитии Костомукши обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений поссорился с 22-летним мужчиной и решил убить его.

Обвиняемый принес нож из своей комнаты и нанес потерпевшему три ранения в область головы и тела. Однако агрессор не смог довести свой преступный умысел до конца, поскольку потерпевший оказал активное сопротивление: он повалил обвиняемого на пол, а находившаяся рядом соседка помогла выбить нож из руки нападавшего.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. Он остался жив. Уголовное дело направлено в суд.