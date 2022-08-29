В Карелии дама взяла кредит на покупку авто и отдала деньги мошенникам

В Петрозаводске женщина обратилась в полицию и рассказала историю о том, как ее обманули мошенники.

Полиция Петрозаводска расследует уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере». Поводом к его возбуждению стало заявление 33-летней горожанки об обмане, сообщает МВД.

Петрозаводчанка в начале сентября взяла кредит на покупку автомобиля в размере 1 109 000 рублей. В минувший понедельник ей поступил звонок якобы от сотрудника службы безопасности банка. Тот сообщил, что сервис «личного кабинета» пытались взломать. Для сохранения сбережений «специалист» рекомендовал горожанке срочно перевести их на специальный счёт и оставить на нём до тех пор, пока злоумышленники не будут задержаны полицейскими.

Женщине пообещали, что как только злодеев вычислят, деньги вернут. Та, доверившись звонившему, выполнила всё, что он сказал. Затем дама поняла, что попалась на уловку аферистов, и обратилась в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что интернет-мошенники в Карелии оставили рукодельницу без денег.