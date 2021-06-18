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В Карелии дама за рулем сбила велосипедистку

Новости. Происшествия
11:38, 19 Июня 2021
фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

Велосипедистка получила травмы после того, как ее сбила дама за рулем автомобиля «Lada».

Дорожное происшествие произошло в пятницу, 18 июня, в поселке Эссойла Пряжинского района, информирует ГИБДД.

В 09:20 46-летняя водитель автомобиля «Lada» при повороте направо при съезде с проезжей части дороги не уступила дорогу велосипедистке, пользующейся преимуществом проезда.

В результате ДТП травмы получила 44-летняя велосипедистка. Пострадавшая доставлена в БСМП Петрозаводска, ей оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, как в Петрозаводске водитель сбил 13-летнюю велосипедистку на «зебре» и скрылся с места ДТП

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