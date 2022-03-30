В Карелии даму будут судить за ложный донос на сына и попытку выгородить возлюбленного

Бытовой скандал на севере Карелии завершился возбуждением двух уголовных дел.

В начале апреля к участковому уполномоченному полиции Муезерского района обратилась 62-летняя местная жительница. Она сообщила, что её 23-летний сын и двое неизвестных ворвались в квартиру, в которой она проживает, и потребовали крупную сумму денег. Затем, не получив желаемого, злоумышленники избили женщину и скрылись. Об этом информирует МВД.

Однако эта информация не подтвердилась. Полицейские выяснили, что сын потерпевшей, проживающий в соседнем населённом пункте, в момент ЧП находился на работе, что засвидетельствовали коллеги.

Заявительница, которая теперь является подозреваемой, призналась, что оговорила родственника, желая отомстить ему за старые обиды, а также с целью уберечь от уголовной ответственности своего возлюбленного. По версии следствия, именно он в ходе распития спиртных напитков причинил женщине телесные повреждения.

В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». Её сожитель стал фигурантом уголовного дела по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».

Ранее сообщалось, что женщина в Карелии, чтобы не погашать кредит, решила посадить в тюрьму родного сына.