В Карелии даму обвиняют в нападении со сковородкой на мужчину: у жертвы проломлен череп

Жительница Пряжинского района, обвиняемая в причинении тяжкого вреда здоровью, предстанет перед судом

Олонецкие следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению 38–летней женщины в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия. Об этом сообщает Следком.

По данным следствия, 6 декабря прошлого года обвиняемая находилась в квартире дома в поселке Чална Пряжинского района. Там она из-за личной неприязни нанесла сковородкой не менее трех ударов по голове и в область лица сожителю своей матери. Потерпевший выбежал на лестничную площадку, вскоре обвиняемая догнала мужчину и еще раз ударила сковородкой по голове. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиненное потерпевшему ранение в виде перелома костей черепа расценивается как тяжкий вред здоровью.

В ходе допроса обвиняемая пояснила, что давно испытывала неприязнь к потерпевшему, поскольку тот злоупотребляет спиртными напитками. В совершенном преступлении она свою вину признала. Уголовное дело направлено в суд.

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