В Карелии даму обвиняют в убийстве, совершенном в Международный женский день

Следком Карелии сообщил об аресте женщины, которую обвиняют в убийстве сожителя.

Девятого марта следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Фигуранткой дела стала женщина. Об этом информирует Следком.

По версии следствия, восьмого марта дама находилась в состоянии алкогольного опьянения в квартире жилого дома поселка Импилахти Питкярантского района. Между 57-летней женщиной и ее сожителем произошел конфликт, в результате которого обвиняемая ударила ножом в грудь потерпевшего и убила его.

Сегодня суд избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске будут судить мужчину за убийство приятеля, который прилег с его сожительницей.