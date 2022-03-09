В Карелии даму обвиняют в убийстве, совершенном в Международный женский день

Следком Карелии сообщил об аресте женщины, которую обвиняют в убийстве сожителя.
Девятого марта следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Фигуранткой дела стала женщина. Об этом информирует Следком.
По версии следствия, восьмого марта дама находилась в состоянии алкогольного опьянения в квартире жилого дома поселка Импилахти Питкярантского района. Между 57-летней женщиной и ее сожителем произошел конфликт, в результате которого обвиняемая ударила ножом в грудь потерпевшего и убила его.
Сегодня суд избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее сообщалось, что в Петрозаводске будут судить мужчину за убийство приятеля, который прилег с его сожительницей.
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