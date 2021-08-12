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В Карелии дебошир, ударивший несколько раз полицейского, может оправиться в колонию на 5 лет

Новости. Криминал
09:23, 15 Августа 2021
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

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В Сортавале будут судить молодого человека, обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудника полиции.

Как рассказали в Следкоме Карелии, вечером в одном из дворов в Сортавале полицейские остановили 24-летнего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Он был заподозрен в нарушении общественного порядка, тишины, а также в повреждении общедомового имущества. На требование сотрудника полиции проехать в Сортавальскую ЦРБ для проведения медицинского освидетельствования обвиняемый ответил отказом. Он стал вести себя агрессивно и ударил несколько раз полицейского. После этого дебошир был задержан и доставлен в отдел полиции.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, жительницу Карелии оштрафовали за нападение на полицейский участок.

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Комментарии

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udo
2021-08-15 11:10:26
Страна ранее судимых и ещё не сидевших.(я) :)
Гость
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