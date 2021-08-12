В Карелии дебошир, ударивший несколько раз полицейского, может оправиться в колонию на 5 лет

В Сортавале будут судить молодого человека, обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудника полиции.

Как рассказали в Следкоме Карелии, вечером в одном из дворов в Сортавале полицейские остановили 24-летнего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Он был заподозрен в нарушении общественного порядка, тишины, а также в повреждении общедомового имущества. На требование сотрудника полиции проехать в Сортавальскую ЦРБ для проведения медицинского освидетельствования обвиняемый ответил отказом. Он стал вести себя агрессивно и ударил несколько раз полицейского. После этого дебошир был задержан и доставлен в отдел полиции.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, жительницу Карелии оштрафовали за нападение на полицейский участок.