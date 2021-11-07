В Карелии дебошир вломился в общежитие и избил его обитателей

В Кеми местный житель признан виновным в нарушении неприкосновенности жилища и нанесении побоев.

Мировой суд Кемского района признал местного жителя виновным в нарушении неприкосновенности жилища и нанесении побоев. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 400 часов. Приговор не вступил в законную силу. Об этом информирует Следком Карелии.

В апреле этого года ночью подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбил дверь комнаты общежития, расположенного на площади Кирова в Кеми, и незаконно проник в жилище, принадлежащее незнакомым людям. Ворвавшись в комнату, подсудимый с кулаками набросился на хозяина, нанес ему множество ударов ногами и руками по голове и телу, причинив физическую боль. Кроме этого, подсудимый избил женщину, которая пыталась заступится за потерпевшего.

Ранее сообщалось, что подросток в Карелии попытался спасти мать от побоев ее сожителя и сам получил травмы.