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В Карелии дедушка с внуком получили медали за мужество

Новости. Общество
09:19, 26 Ноября 2021
фото: © Газета «Новости Костомукши»

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Троих жителей Костомукши наградили за спасение людей.

В минувший четверг, 25 ноября, на очередной сессии совета Костомукшского городского округа наградили Даниила и Владимира Лукконеных и Василия Меленкина медалями за проявление мужества, пишут «Новости Костомукши».

Даниил и Владимир Лукконены в апреле этого года вытащили из воды человека, и, благодаря четким слаженным действиям и правильно проведенной реанимации, спасли отца двоих детей.

Василий Меленкин спас своего маленького племянника от падения с пятого этажа.

«Настоящие герои, у нас скоро вырастет достойная смена», — сказал начальник отряда федеральной противопожарной службы Михаил Белов Михаил Белов во время награждения.

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