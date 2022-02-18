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В Карелии действия пьяных водителей предлагают рассматривать как жестокое обращение с детьми

Новости. Общество
14:03, 21 Февраля 2022
фото: © Госавтоинспекция Карелии

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В Госавтоинспекции Карелии состоялся круглый стол, посвященный проблеме нетрезвого вождения.

В Госавтоинспекции Карелии в ходе круглого стола, посвященного проблеме пьяного вождения, полицейские обсудили с медиками и другими заинтересованными сторонами пути выхода из ситуации. А ситуация сложилась серьезная — только с начала 2022 года на дорогах республики были остановлены 287 нетрезвых водителей.

Участники мероприятия сошлись во мнении, что единого социального портрета нетрезвого водителя не существует — пьяными за руль могут сесть и женщины, и пенсионеры, и вполне социально благополучные люди. Более того, случается, что пьяные водители перевозят детей.

«Знаю, что в таких случаях сотрудники ГИБДД вправе составить административные материалы именно в связи с алкогольным фактором, — отметил уполномоченный по правам ребёнка в Республике Карелия Геннадий Сараев, — но со своей стороны мы можем рассматривать данные ситуации как жестокое обращение с детьми. И, хотя в правовом поле такие аспекты не урегулированы, предлагаем посредством комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав оказывать влияние на подобных нарушителей, направлять к специалистам, и, конечно, привлекать внимание общественности».

Участники круглого стола коснулись целого ряда сопутствующих проблеме сторон — например, отсутствие профилактики в автошколах, или попытки уйти от ответственности у некоторых водителей.

«С медицинской точки зрения выскажу и такую мысль — тем, кто управляет транспортом, важно соблюдать принцип чистоты во всём, — дополнил выступающих заместитель главного врача по медицинской части „РНД“ Анатолий Чертанов, — а у нас некоторые граждане не отдают себе отчёт в том, что даже лекарственные препараты могут влиять на концентрацию внимания, и бездумно принимают, на первый взгляд, безобидные средства, отпускаемые из аптек без рецептов».

Для повышения безопасности на дорогах республики с 22 по 27 февраля и с 5 по 9 марта в Карелии пройдут специальные профилактические рейды. В некоторых случаях будут проводиться сплошные остановки транспорта.

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