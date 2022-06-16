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В Карелии действует мораторий на проверки бизнеса

Новости. Экономика
22:42, 22 Июня 2022
фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

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Он затрагивает более 80 видов регионального, федерального и муниципального контроля. После введения моратория количество проверок в республике снизилось в 3 раза.

 

До конца 2022 года в России будет действовать мораторий на проведение проверок бизнеса. Такое постановление подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин 10 марта 2022 года.

Мораторий на проверки бизнеса в Карелии затрагивает более 80 видов регионального, федерального и муниципального контроля. В рамках регионального государственного контроля количество проверок  в первом полугодии 2021 года составляло 1384. После введения моратория на плановые проверки индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий, установленного Постановлением от 10.03.2022 № 336, количество проверок снизилось в 3 раза и составило 483.

С 10 марта все начатые проверки, на которые распространяется мораторий, прекращены, проверки, подлежащие завершению в ФГИС «Единый реестр контрольных, надзорных мероприятий», были закончены.

В Карелии подлежали отмене 11 плановых проверок в рамках регионального государственного контроля: 10 проверок Министерства образования и спорта, 1 проверка Министерства природных ресурсов и экологии, 35 проверок территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Республики Карелия.

Плановые проверки сохранены только в отношении небольшого закрытого перечня объектов контроля, в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности.

Если введенный мораторий был нарушен, предприниматели могут сообщить об этом на портале Госуслуг. Рассмотрение такой жалобы составляет один рабочий день, не считая дня подачи. В случае выявления нарушения моратория проверки будут отменены.

Кроме того, предприниматели могут сообщить о фактах нарушения моратория в Минэкономразвития России, направив заявление на специальный адрес электронной почты proverki.net@economy.gov.ru.

Мораторий на проверки бизнеса входит в комплекс мер поддержки экономики и граждан Российской Федерации в условиях внешних санкций.

 

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