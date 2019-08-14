Подписаться
Новости. Криминал
15:03, 14 Августа 2019
фото: pixabay.com / Twighlightzone

В Карелии дело соцработницы, убившей двух инвалидов, направлено в суд

Загрузка...

Бывшая сотрудница Центра социального обслуживания населения Питкярантского муниципального района предстанет перед судом по обвинению в убийстве двух человек и разбое.

По данным следствия, пятого ноября 2018 года работница МУ "Центр социального обслуживания населения Питкярантского муниципального района" пришла в квартиру инвалидов - 58-летнего мужчины и 55-летней женщины, которые являлись братом и сестрой.

Обвиняемая была вооружена ножом и планировала похитить деньги, сообщает сайт карельского управления Следственного комитета России. Женщина нанесла обоим потерпевшим множественные ножевые ранения. От полученных телесных повреждений мужчина и женщина скончались на месте происшествия, а обвиняемая, похитив из квартиры денежные средства в сумме свыше 260 тысяч рублей, скрылась.

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летней женщины. Ее обвиняют в убийстве из корыстных побуждений двух лиц, находящихся в беспомощном состоянии, и разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

В ходе следствия женщина задержана, в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемая уволена из учреждения социального обслуживания.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее и.о. руководителя Следкома Карелии Евгений Швец заявлял, что его поразило преступление, в совершении которого обвиняют питкярантскую соцработницу.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.08.2019, 21:30
ФОТО: Обнаженная Сати Казанова позировала в ванне
13.08.2019, 19:10
ФОТО: Светлана Лобода в нижнем белье показала растяжку на балконе
08.08.2019, 19:10
После развода с Собчак Виторган поделился первым романтичным фото с возлюбленной
10.08.2019, 20:46
На Первомайском проспекте нашли бабушку, которая забыла, где живет
12.08.2019, 15:54
Взрыв в районе Белого моря: что известно о трагедии?
09.08.2019, 11:56
В Карелии поймали участников экстремистской организации "Свидетели Иеговы"

Аналитика

12.08.2019 15:54
Тема недели
Взрыв в районе Белого моря: что известно о трагедии? 8
Российские военные и ученые-ядерщики отрицают радиационное загрязнение, экологи требуют дополнительных замеров.
Купить квартиру в Петрозаводске: пошаговая инструкция
12.08.2019 12:28
"Не стоит удивляться, что малый бизнес постепенно деградирует как класс" 17
09.08.2019 10:59
Рыба раздора 1
08.08.2019 12:36
"Кареллеспром" открывает "тайну" своего успеха
06.08.2019 10:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:34
Без политики
Новое исследование: Антитела к ХГЧ
Уже совсем скоро "ЛабСтори" сможет порадовать своих пациентов новым исследованием — определением антител к ХГЧ. Давайте же разберемся, для чего нужно такое исследование.
Аллее городов-побратимов отказано в статусе достопримечательного места 11
07.08.2019 11:34
"Памятники в Сандармохе вырастают сами" 14
06.08.2019 13:20
"ТехРент" - в районах 3
31.07.2019 22:56
архив чтиво

Медиа

"Событие дня" на ТНТ-Онего
Новое
Сегодня 15:31
все фото и видео

Опрос

Как вы отдыхаете холодным летом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»