В Карелии дело соцработницы, убившей двух инвалидов, направлено в суд

Бывшая сотрудница Центра социального обслуживания населения Питкярантского муниципального района предстанет перед судом по обвинению в убийстве двух человек и разбое.

По данным следствия, пятого ноября 2018 года работница МУ "Центр социального обслуживания населения Питкярантского муниципального района" пришла в квартиру инвалидов - 58-летнего мужчины и 55-летней женщины, которые являлись братом и сестрой.

Обвиняемая была вооружена ножом и планировала похитить деньги, сообщает сайт карельского управления Следственного комитета России. Женщина нанесла обоим потерпевшим множественные ножевые ранения. От полученных телесных повреждений мужчина и женщина скончались на месте происшествия, а обвиняемая, похитив из квартиры денежные средства в сумме свыше 260 тысяч рублей, скрылась.

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летней женщины. Ее обвиняют в убийстве из корыстных побуждений двух лиц, находящихся в беспомощном состоянии, и разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

В ходе следствия женщина задержана, в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемая уволена из учреждения социального обслуживания.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее и.о. руководителя Следкома Карелии Евгений Швец заявлял, что его поразило преступление, в совершении которого обвиняют питкярантскую соцработницу.