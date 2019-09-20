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Новости. Общество
11:10, 20 Сентября 2019
фото: © Антон Новодережкин/ТАСC

В Карелии депутат лишился полномочий из-за утраты доверия

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Депутата Совета Ляскельского сельского поселения, который слишком поздно предоставил сведения о доходах, по требованию прокуратуры лишили полномочий.

Прокуратура Питкярантского района установила, что один из депутатов Совета Ляскельского сельского поселения не предоставил своевременно декларацию о доходах за 2018 год.

Сведения о доходах были направлены в администрацию главы Карелии только в середине августа 2019 года, то есть спустя четыре с половиной месяца после истечения установленного законом срока.

Прокурор района внес представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого полномочия депутата были прекращены досрочно в связи с утратой доверия.

Случаи применения в Карелии такой меры ответственности неединичны. Так, в 2018 году по аналогичным основаниям досрочно прекращены полномочия 16 депутатов представительных органов муниципальных образований, в 1 полугодии 2019 года – 6 депутатов (в Пряжинском, Муезерском, Медвежьегорском и Лахденпохском районах).

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Комментарии

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Joker
2019-09-20 11:41:05
И кто придумал для этой категории (сельских и городских) депутатов подачу деклараций о доходах ??? За свою общественную "работу" никто из них не получает ни копейки!!! Полномочий практически никаких, статус депутата никак законодательно не подкреплён... Вот и оказались в депутатах в сельских и малых городских поселениях практически одни бюджетники, которые ничего не решают...
Изя
2019-09-20 11:12:35
Покрупнее то депутатов нет ? С Петросовета или Заксобрания ???
Гость
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