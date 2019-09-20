В Карелии депутат лишился полномочий из-за утраты доверия

Депутата Совета Ляскельского сельского поселения, который слишком поздно предоставил сведения о доходах, по требованию прокуратуры лишили полномочий.

Прокуратура Питкярантского района установила, что один из депутатов Совета Ляскельского сельского поселения не предоставил своевременно декларацию о доходах за 2018 год.

Сведения о доходах были направлены в администрацию главы Карелии только в середине августа 2019 года, то есть спустя четыре с половиной месяца после истечения установленного законом срока.

Прокурор района внес представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого полномочия депутата были прекращены досрочно в связи с утратой доверия.

Случаи применения в Карелии такой меры ответственности неединичны. Так, в 2018 году по аналогичным основаниям досрочно прекращены полномочия 16 депутатов представительных органов муниципальных образований, в 1 полугодии 2019 года – 6 депутатов (в Пряжинском, Муезерском, Медвежьегорском и Лахденпохском районах).