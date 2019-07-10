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Новости. Общество
12:20, 10 Июля 2019
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

В Карелии депутаты хотят снизить транспортный налог для владельцев туристических автобусов

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Парламентарии предлагают снизить ставку по транспортному налогу для хозяев автобусов с мощностью двигателя свыше 200 лошадиных сил, если транспортное средство используется в отрасли туризма.

Депутаты Заксобрания Эмилия Слабунова и Иван Гусев выступили с предложением о внесении изменений в статью 6 закона "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия".

Изменения предполагают уменьшение на 40% ставки по транспортному налогу для владельцев автобусов с двигателем мощностью свыше 200 лошадиных сил, если они осуществляют деятельность туристических агентств и предоставляют прочие услуги в сфере туризма, а также используют транспортные средства для перевозки пассажиров по туристическим или экскурсионным маршрутам.

Почему депутаты внесли такое предложение, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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