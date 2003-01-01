В Карелии «детей войны» будут официально поздравлять с юбилеями

Депутаты Заксобрания 16 октября на заседании во втором окончательном чтении приняли соответствующие поправки в республиканский закон «О детях войны в Республике Карелия».
Социальные службы республики теперь будут организовывать официальные поздравления с юбилейными днями рождения для граждан, имеющих этот статус. Как отметила автор законопроекта, заместитель председателя Комитета по здравоохранению и социальной политике Лидия Суворова (фракция Партии пенсионеров), это решение затрагивает значительное число жителей региона.
— У нас на территории Республики Карелия статус «детей войны» имеют немногим больше 24,5 тысячи жителей. В 2025 году чуть больше 4 тысяч из них отмечают юбилеи. Принятие этого закона своевременно и актуально — в этом году мы отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, и кроме того, этот год объявлен в России Годом защитника Отечества, — прокомментировала Лидия Суворова.Депутат также подчеркнула, что инициатива соотносится с поручением президента России 2011 года о персональных поздравлениях с юбилеями ветеранов и тружеников тыла, несовершеннолетних узников концлагерей.
— Мы хотим, чтобы такое же внимание было оказано и детям войны — людям преклонного возраста, на жизнь которых война отложила тяжелый отпечаток, — отметила Лидия Суворова
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.
Напомним, ранее «детям войны» в Карелии предоставили единовременную выплату к 9 мая.