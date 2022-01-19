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В Карелии дети вновь смогут отдохнуть летом только в пришкольных лагерях

Новости. Общество
14:22, 19 Января 2022
фото: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

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Более 100 лагерей дневного пребывания и профильных лагерей планируют открыть этим летом на территории республики.

Как рассказали «Столице на Онего» в Минобразования и спорта Карелии, по предварительным данным в период оздоровительной кампании 2022 года планируется работа более 100 лагерей дневного пребывания и специализированных лагерей, организуемых образовательными учреждениями. В пришкольных лагерях отдохнут более 8 000 школьников.

Также, по данным реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, который содержит информацию о детских лагерях, осуществляющих свою деятельность на территории республики, в 2022 году планирует осуществлять свою деятельность детский загородный стационарный лагерь «Полярный круг». Он расположен на территории Лоухского района. В этом лагере смогут отдохнуть около 400 детей.

Ранее сообщалось, власти Карелии приобретут более 700 путевок для отдыха на море детей из нуждающихся семей.

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Комментарии

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Михаил
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