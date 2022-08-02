В Карелии детям в школьных столовых не докладывают порции

Роспотребнадзор Карелии оштрафовал школы на 1,5 млн рублей за нарушения в организации питания детей.

Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия опубликовало результаты проверок организации питания в 181 учреждении образования за минувший учебный год. Ведомство выявило массу нарушений.

Так, наиболее часто в школьных столовых встречались такие нарушения, как несоответствие фактического и примерного меню, занижение объема порций готовых блюд, нарушение технологии приготовления блюд, несоблюдение условий хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов.

"По результатам проведенных мероприятий юридическим лицам выданы предписания об устранении выявленных нарушений, объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Составлено 144 протокола об административном правонарушении в отношении виновных лиц, вынесено 82 постановления о привлечении виновных лиц к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 1474,5 тыс. рублей", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Роспотребнадзора, в целом по республике охвачено горячим питанием 99,8% учащихся 1-4 классов и 81,4% учащихся 5-11 классов. Всего охват питанием в школах составляет 89,4%.

Ранее сообщалось, массовые поставки некачественного питания в школы, детсады и больницы выявлены в Карелии.