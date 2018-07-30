08:05, 30 Июля 2018
В Карелии детские музыкальные и художественные школы решили передать в госсобственность
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Глава Карелии Артур Парфенчиков образовал рабочую группу по передаче муниципальных детских музыкальных, художественных и школ искусств в государственную собственность республики.
Руководителем рабочей группы назначена заместитель премьер-министра правительства республики по социальным вопросам Лариса Подсадник.
В нее также вошел министр культуры республики Карелия Алексей Лесонен, заместитель министра образования Карелии Наталья Волкова, представители министерства финансов, а также министерства имущественных и земельных отношений.
"Организационное обеспечение деятельности рабочей группы возложить на Министерство культуры Республики Карелия", - говорится в тексте распоряжения.
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