В Карелии детские музыкальные и художественные школы решили передать в госсобственность

Глава Карелии Артур Парфенчиков образовал рабочую группу по передаче муниципальных детских музыкальных, художественных и школ искусств в государственную собственность республики.

Руководителем рабочей группы назначена заместитель премьер-министра правительства республики по социальным вопросам Лариса Подсадник.

В нее также вошел министр культуры республики Карелия Алексей Лесонен, заместитель министра образования Карелии Наталья Волкова, представители министерства финансов, а также министерства имущественных и земельных отношений.

"Организационное обеспечение деятельности рабочей группы возложить на Министерство культуры Республики Карелия", - говорится в тексте распоряжения.