В Карелии детский омбудсмен выступил против пропускного режима по QR-кодам в детсадах

Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев просит внести изменения в губернаторское распоряжение, согласно которому входить в детсады могут только родители, имеющие QR-коды.

Геннадий Сараев заявил, что предложенный порядок приема детей в садики ставит под угрозу безопасность несовершеннолетних. Об этом говорится в сообщении омбудсмена в соцсети.

Напомним, согласно распоряжению главы Карелии Артура Парфенчикова, с начала декабря доступ в детские сады будут иметь только родители или представители детей с QR-кодом, справкой о вакцинации или перенесенном заболевании либо с действующим отрицательным ПЦР-тестом.

«По мнению уполномоченного, на сегодняшний день дошкольные образовательные организации в связи с проведённой оптимизацией штатных расписаний и переходом на новую систему организации работы воспитателей не смогут обеспечить безопасность несовершеннолетних при приёме в утренние часы и передаче детей законным представителям в вечернее время», — заявил Геннадий Сараев.

Он пояснил, что дети, оставшиеся без присмотра родителей, могут оказаться в опасности.

«Предложенный дошкольными образовательными организациями порядок приёма детей ставит под угрозу безопасность детей, уже находящихся в группе, а также тех, кого принимают, не учитывается необходимость оказания помощи ребёнку при переодевании, соблюдение режима питания, прогулок, погодные условия в зимний период времени. Кроме того, появляется возможность получения травм, заболевания вирусными и респираторными инфекциями, негативного воздействия на психологическое состояние детей младшего возраста», — говорится в сообщении.

Сараев поставил под сомнение целесообразность введения ограничительных мер по отношению к дошкольным образовательным организациям. Он предложил отменить эту инициативу.

«В интересах детей, проживающих на территории Республики Карелия, уполномоченный обратился с просьбой о внесении изменений в распоряжение главы Республики Карелия от 27.10.2021 N 668-р „О внесении изменений в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года N 127-р“, в частности, об исключении формулировки „дошкольных организаций“», — говорится в сообщении детского омбудсмена.