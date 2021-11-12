890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
Сегодня 10:00

В Карелии детский омбудсмен выступил против пропускного режима по QR-кодам в детсадах

Новости. Общество
15:28, 15 Ноября 2021
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев просит внести изменения в губернаторское распоряжение, согласно которому входить в детсады могут только родители, имеющие QR-коды.

Геннадий Сараев заявил, что предложенный порядок приема детей в садики ставит под угрозу безопасность несовершеннолетних. Об этом говорится в сообщении омбудсмена в соцсети.

Напомним, согласно распоряжению главы Карелии Артура Парфенчикова, с начала декабря доступ в детские сады будут иметь только родители или представители детей с QR-кодом, справкой о вакцинации или перенесенном заболевании либо с действующим отрицательным ПЦР-тестом.

«По мнению уполномоченного, на сегодняшний день дошкольные образовательные организации в связи с проведённой оптимизацией штатных расписаний и переходом на новую систему организации работы воспитателей не смогут обеспечить безопасность несовершеннолетних при приёме в утренние часы и передаче детей законным представителям в вечернее время», — заявил Геннадий Сараев.

Он пояснил, что дети, оставшиеся без присмотра родителей, могут оказаться в опасности.

«Предложенный дошкольными образовательными организациями порядок приёма детей ставит под угрозу безопасность детей, уже находящихся в группе, а также тех, кого принимают, не учитывается необходимость оказания помощи ребёнку при переодевании, соблюдение режима питания, прогулок, погодные условия в зимний период времени. Кроме того, появляется возможность получения травм, заболевания вирусными и респираторными инфекциями, негативного воздействия на психологическое состояние детей младшего возраста», — говорится в сообщении.

Сараев поставил под сомнение целесообразность введения ограничительных мер по отношению к дошкольным образовательным организациям. Он предложил отменить эту инициативу.

«В интересах детей, проживающих на территории Республики Карелия, уполномоченный обратился с просьбой о внесении изменений в распоряжение главы Республики Карелия от 27.10.2021 N 668-р „О внесении изменений в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года N 127-р“, в частности, об исключении формулировки „дошкольных организаций“», — говорится в сообщении детского омбудсмена.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2021, 09:08
Путин отменил указ Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера
15.11.2021, 10:10
«Неожиданный документ»: Пивненко отреагировала на указ Путина о статусе Карелии как территории Крайнего Севера
09.11.2021, 17:11
Водители массово увольняются из троллейбусного управления Петрозаводска
13.11.2021, 09:57
В ГИБДД рассказали, кто сбил мэра Петрозаводска (ФОТО)
10.11.2021, 16:11
Профсоюзы Карелии продали санаторий «Марциальные воды» почти за 96 млн рублей
11.11.2021, 23:29
Взорвавшийся над Карелией болид прилетел со стороны Финляндии, его видели во многих городах

Аналитика

Сегодня 12:50
Капитал
Государственные микрозаймы как драйвер экономики
Итоги работы государственного Фонда по содействию кредитованию малого и среднего предпринимательства РК показывают улучшение бизнес-климата в Карелии в 2021 году.
Петрозаводску выделили почти полтора миллиарда на развитие 5
13.11.2021 12:07
Из расчета средней горимости
12.11.2021 14:20
«Амнезия» в зале суда 8
11.11.2021 23:35
ŠKODA KAROQ стрелой промчался по Карелии
10.11.2021 15:40
Вся аналитика

Чтиво

08.11.2021 12:20
Личное мнение
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 18
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков об антиваксерах и избыточной смертности от коронавируса.
Где купить выжигатель по дереву
08.11.2021 12:00
Дата из Смутного времени 7
03.11.2021 16:24
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
Сегодня 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»