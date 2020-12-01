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В Карелии девочка-подросток вышла из школы и пропала

Новости. Общество
19:31, 02 Декабря 2020
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Полиция разыскивает 14-летнюю жительницу поселка Ильинский, которая сутки назад пропала по дороге из школы домой.

Отделом МВД России по Олонецкому району разыскивается без вести пропавшая Валерия Г. 2006 года рождения. 1 декабря около 14:40 девочка ушла из школы в сторону дома в поселке Ильинский и пропала. До настоящего момента ее местонахождение неизвестно, сообщили в МВД Карелии.


МВД Карелии

Приметы: на вид 14 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, волосы темные, стрижка каре.

Была одета: розовая куртка, черные брюки, белые кроссовки.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемой или видевших ее после 14 часов 1 декабря, полиция просит незамедлительно сообщать по телефонам: +7-953-526-06-06, +7-999-094-53-41, +7(81436)4-14-18 или 02 (с мобильного – 102).

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Комментарии

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