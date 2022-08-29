В Карелии девушка поделилась в Интернете интимными фото экс-подруги своего сожителя

Жительница Питкяранты в суде ответит за незаконное распространение сведений о частной жизни бывшей подруги возлюбленного.

Как рассказали в прокуратуре Карелии, установлено, что 21-летняя обвиняемая в июле в Питкяранте, действуя из мести, распространила в соцсети 18 фотографий с изображением бывшей подруги своего сожителя, в том числе в нижнем белье и в полуобнаженном виде. Она отправила без согласия потерпевшей фото в стиле «ню» в личном сообщении своей знакомой. Девушка действовала из личных неприязненных отношений к сопернице и хотела опорочить ее честь и достоинство, считают в ведомстве.

Обвиняемая вину признала полностью.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, житель Карелии отправил интимное фото 15-летней девушке и стал фигурантом уголовного дела.