В Карелии директора управляющей компании будут судить за мошенничество на 2 млн рублей

Экспертиза показала, что выполненные УК ремонтные работы сильно расходятся с заявленными в смете.

В Олонецком районе возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего директора управляющей компании. Его подозревают в хищении более двух миллионов рублей при проведении капремонта кровли многоквартирного дома.

По данным полиции, в июле 2025 года подозреваемый, используя свое служебное положение, заключил договор на ремонт крыши дома в Олонце. Общая стоимость работ по смете составила 3 266 789 рублей.

Однако в ноябре того же года была проведена инженерно-строительная экспертиза. Она показала, что фактические выполненные работы и использованные материалы соответствуют смете лишь частично. Разница между реальной стоимостью проведенных работ и суммой по договору превысила 2 000 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до десяти лет.

Ранее мы писали, что две управляющие компании в Петрозаводске плохо подготовили дома к зиме. Организации выплатят штрафы — по 150 тысяч рублей каждая.