В Карелии диспансеризация помогла выявить 80 тысяч случаев риска развития опасных заболеваний

Более 193 тысяч жителей республики прошли в 2023 году диспансеризацию и выяснили, что угрожает их здоровью.

По данным Минздрава Карелии, в этом году после диспансеризации и профосмотров у пациентов впервые было выявлено 79533 случая риска развития хронических неинфекционных заболеваний, в том числе рисков развития болезней системы кровообращения - 53695, сахарного диабета - 7876, заболеваний органов дыхания - 4316, злокачественных новообразований - 1982. Благодаря диспансеризации врачи зарегистрировали 780 онкопатологий.

Только в петрозаводской поликлинике №4 за 11 месяцев 2023 года у пациентов выявлено 50 случаев онкологических заболеваний, 17 случаев сахарного диабета, 238 – сердечно-сосудистых заболеваний, 68 – болезней органов дыхания, 49 – болезней органов пищеварения и другие заболевания.

Как отметила заместитель главного врача городской поликлиники №4 Вероника Федулова, эта статистика подтверждает важность профилактических мероприятий.

«Раннее выявление заболеваний повышает шансы на успешное лечение и улучшает прогноз для пациентов. Кроме того, диспансеризация и профосмотры позволяют своевременно выявлять факторы риска развития различных заболеваний и принять меры для их предотвращения», - отметила Вероника Федулова.

Что сегодня входит в диспансеризацию, и кто может рассчитывать на участие в ней, читайте здесь.