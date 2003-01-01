РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Тема недели
Бюджет в условиях вызовов: что важно знать о главном финансовом документе ближайших трех лет
17 ноября, 14:25 Статьи
ЛИЦА СТОЛИЦЫ
«Киокушинкай учит жизни»: как карельский тренер Анатолий Кукшиев чемпионов кует
16 ноября, 09:40 Статьи
Кинотетрис
«Иллюзия обмана 3»: операция «Экспроприация», или новые приключения фокусников-разоблачителей
14 ноября, 17:00 Статьи
Новости

Пик метеорного потока Леониды пройдёт в небе над Россией

14:47

Жителя Карелии задержали за незаконную рыбалку

14:31

IT-компании в России обяжут выделять деньги вузам под угрозой лишения льгот и брони от военной службы

14:19

Сборная Карелии по баскетболу завоевала серебро на первенстве России U18

14:02

Аварийные дома сносят на Кукковке

13:48

В Карелии для охраны лесов начали использовать 42 отечественных беспилотника

13:32

Эвакуатор высек искры при столкновении с легковым автомобилем в Петрозаводске

13:12

Сергей Безруков рассказал о военных артефактах, найденных в Карелии во время съёмок триллера «Август»

12:46

Бездомный петрозаводчанин украл из магазина зимнюю куртку стоимостью 45 тысяч рублей

12:32

Супруги Гильди из Кондопоги отметили серебряную свадьбу

12:16

AI-помощник от СберЗдоровья поможет пациентам с артериальной гипертензией в Мурманской области

12:11

Карелия оказалась в конце рейтинга здорового образа жизни

12:01

Метеоролог предупредил о рекордных морозах и снегопадах в России в декабре 2025 года

11:55

Семерых пьяных водителей отстранили от управления автомобилями в Петрозаводске

11:19

Жителю Петрозаводска вместо товара для здоровья с OZON пришла груда камней в коробке

11:02

Соревнования по скоростной сборке кубика Рубика пройдут в Петрозаводске

10:46

Финляндия проводит военные учения рядом с границей с Россией

10:31

В Петрозаводске вынесен приговор директору автошколы Жанне Беляевой

10:19

Количество премиальных автомобилей в Карелии выросло более чем на 50 процентов

10:05

В Карельской деревне горел дом бизнесмена Евгения Михеева

09:47

Петрозаводчанин ударил свою девушку стеклянной бутылкой по лицу

09:31

Новую амбулаторию строят в Пудожском районе Карелии

08:59

На дорогах Карелии с начала года погибли 57 человек

08:41

Правительство предложило резко увеличить штрафы за экономические преступления

08:20

В Карелии может появиться памятник открывателю петроглифов Александру Линевскому

08:02

Содержащие приюты для животных некоммерческие организации Карелии получат налоговую льготу

07:40

Финляндия депортировала в Россию через границу с Карелией экс-участника ЧВК «Вагнер»

07:18

Более 300 кг рыбы без документов изъяли в кинотеатре Петрозаводска

07:00

Дорожники Карелии перешли на круглосуточный режим работы из-за снегопадов

06:37

Китайский стартап заявил о создании «таблетки от старения»

00:15

В деревне Погранкондуши простились с погибшим больше года назад мобилизованным

20:45

Звезды карельского спорта и их тренеры сдали нормы ГТО

20:04

В Карелии с 2026 года повысится прожиточный минимум

19:30

На севере до минус 12: прогноз погоды в Карелии на 17 ноября

18:00

Фура съехала в кювет на трассе «Кола» в Кемском районе

17:23

Сразу шестеро карельских тайбоксеров отправились на чемпионат Европы в Грецию

17:14

Акция «Чистое Онего» из Карелии вошла в шорт-лист престижной «Зеленой премии»

16:49

Житель Беломорска умер и застрял головой между перил в доме

15:58

Бывший депутат Виталий Красулин попросил у суда отсрочку по выплате штрафа

14:45

Артур Парфенчиков рассказал, планируется ли в Карелии принимать более жесткие антиалкогольные меры

13:37

Прокуратура попросила реальный срок для директора петрозаводской автошколы

12:55

Дорожные полицейские из Олонца помогли попавшим в беду автолюбителям

12:17

В Карельской деревне минувшей ночью горел элитный дом

11:41

Карельский спортсмен завоевал семь медалей на Чемпионате мира по метанию ножа в Монголии

10:35

«Стань сильнее своих оправданий»: сэнсэй из Карелии рассказал о пути воина, ведущем в UFC

09:57

Жителей Карелии призвали не трогать подозрительные предметы на улицах

09:01

Расписание пригородного поезда из Петрозаводска изменится

08:32

Жителей Карелии предупредили о плановом отключении электричества

08:01

В ГАИ Петрозаводска напомнили, как вести себя на дорогах в сумерках

00:10
В Карелии для охраны лесов начали использовать 42 отечественных беспилотника
Сегодня 13:32 Природа
Поделиться

В 2025 году Карелия получила 42 отечественных беспилотных летательных аппарата в рамках президентского нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» для охраны лесов от пожаров и государственного лесного контроля.

фото: © Игорь Подгорный

Беспилотники уже активно применяются для:

— Обследования территорий при лесных пожарах

— Осмотра лесосек и выявления незаконных рубок

— Мониторинга труднодоступных территорий

За текущий год выполнено 32 летных часа. Высота полетов не превышает 100 метров, а использование ограничено территорией лесного фонда, сообщает Минприроды Карелии.

В период сложной лесопожарной обстановки дроны доказали свою эффективность. С их помощью были обнаружены и оперативно оценены пожары в Беломорском центральном лесничестве. Точное определение площади возгораний позволило оптимально распределить силы и средства для тушения, предотвратив распространение огня.

Сотрудники Минприроды Карелии, лесничеств и Центра охраны лесов прошли специальное обучение для управления беспилотными аппаратами. Это позволило обеспечить грамотное применение новой техники в повседневной работе лесных инспекторов.

Напомним, Карелия получит 1 млрд рублей на создание научного центра по разработке беспилотников.

 

Обсудить (0) в ленту
В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике
В Петрозаводске прошло тестирование ГТО среди ведущих спортсменов и тренеров сборных команд Карелии
Первая на Северо-Западе BEAUTY-конференция прошла в Петрозаводске
В Петрозаводске отметили День народного единства
Петрозаводские врачи рассказали о важности отдыха

Отдых люди порой заменяют привычками, вроде соцсетей, шоппинга или вкусной еды. Но позволяют ли они расслабиться и дают ли энергию организму? Разобраться помогли врачи Наркологического диспансера.

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение