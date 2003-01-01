В Карелии для охраны лесов начали использовать 42 отечественных беспилотника

В 2025 году Карелия получила 42 отечественных беспилотных летательных аппарата в рамках президентского нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» для охраны лесов от пожаров и государственного лесного контроля.

фото: © Игорь Подгорный