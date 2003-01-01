В Карелии для охраны лесов начали использовать 42 отечественных беспилотника

В 2025 году Карелия получила 42 отечественных беспилотных летательных аппарата в рамках президентского нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» для охраны лесов от пожаров и государственного лесного контроля.
Беспилотники уже активно применяются для:
— Обследования территорий при лесных пожарах
— Осмотра лесосек и выявления незаконных рубок
— Мониторинга труднодоступных территорий
За текущий год выполнено 32 летных часа. Высота полетов не превышает 100 метров, а использование ограничено территорией лесного фонда, сообщает Минприроды Карелии.
В период сложной лесопожарной обстановки дроны доказали свою эффективность. С их помощью были обнаружены и оперативно оценены пожары в Беломорском центральном лесничестве. Точное определение площади возгораний позволило оптимально распределить силы и средства для тушения, предотвратив распространение огня.
Сотрудники Минприроды Карелии, лесничеств и Центра охраны лесов прошли специальное обучение для управления беспилотными аппаратами. Это позволило обеспечить грамотное применение новой техники в повседневной работе лесных инспекторов.
Напомним, Карелия получит 1 млрд рублей на создание научного центра по разработке беспилотников.