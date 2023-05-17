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В Карелии до 2025 года создадут условия для газификации более 26 тысяч домов

Новости. Общество
16:34, 26 Мая 2023
фото: © Правительство РК

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Вопросы газификации Карелии обсудили в правительстве республики под руководством главы региона Артура Парфенчикова и члена правления, начальника Департамента ПАО «Газпром» Владимира Маркова.

Открывая заседание, глава Карелии отметил, что совместная с ПАО «Газпром» работа по реализации программы газификации республики имеет высокую значимость для социально-экономического развития региона.

Это сотрудничество особенно актуально в преддверии начала реализации таких крупных инвестиционных проектов, как магистральный газопровод «Волхов – Мурманск» и газопровод «Волхов – Сегежа – Костомукша» с общей протяженностью 1 375 километров по территории республики.

Информация о ходе реализации этих приоритетных инвестиционных проектов, благодаря которым газ впервые придет в северные районы нашего региона, была заслушана на совещании с участием министров правительства Карелии, руководителей организаций системы «Газпрома».

Члены рабочей группы обсудили итоги работы газовиков в прошедшем году, а также планы на 2023 и последующие годы. В частности, речь шла о строительстве газопровода-отвода и газораспределительной станции «Питкяранта», межпоселковых газопроводов для газификации Питкярантского и Пудожского районов и перспективы дальнейшей газификации Лахденпохского, Сортавальского, Медвежьегорского и Сегежского районов.

Также были рассмотрены вопросы о состоянии дел с платежной дисциплиной потребителей природного газа и вопросы, связанные с безопасностью эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Большое внимание рабочая группа уделила догазификации индивидуального жилого фонда в газифицированных населенных пунктах республики, мерах социальной поддержки, которые могут быть оказаны определенным категориям граждан на компенсацию затрат на приобретение и монтаж газового оборудования в индивидуальных жилых домах, а также на строительство подводящего газопровода внутри земельного участка к фасаду дома.

В апреле этого года ПАО «Газпром» и Карелия подписали актуализированную программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы. Согласно документу, в регионе будет построено около 700 км межпоселковых газопроводов, а также распределительных сетей.

- С учетом увеличения интереса граждан к строительству индивидуального жилья возможность подключения домов к природному газу может стать дополнительным стимулом для увеличения объемов строительства индивидуального жилья. Именно поэтому решение задачи по социальной газификации является важной для республики, - подчеркнул Артур Парфенчиков.

Будут созданы условия для газификации 26,2 тысячи домовладений и 93 котельных, в том числе предприятий деревообрабатывающей, сельскохозяйственной, пищевой промышленности и теплоэнергетики в 75 населенных пунктах Лахденпохского, Питкярантского, Прионежского, Пряжинского, Пудожского, Сегежского и Сортавальского районов и Петрозаводского городского округа.

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