В Карелии до конца года планируют расселить 300 квартир

В 2025 году в Республике Карелия уже было расселено 555 семей, что составляет 870 человек, до конца текущего года планируется расселить еще 300 квартир в рамках программы ликвидации аварийного жилья.
Работы ведутся в рамках расселения жилого фонда, признанного аварийным в период с 2017 по 2021 годы, сообщает «РБК» пресс-служба правительства региона.
Наибольшие успехи в реализации программы расселения достигнуты в Муезерском районе, где более 80 семей получили компенсации или благоустроенное жилье. На втором месте по объемам расселения находится Лоухский район с 50 расселенными квартирами. Третье место разделили Кондопога и Кемь, где из аварийного жилья были переселены более 40 семей в каждом муниципальном образовании.
В текущем году Карелия получила из федерального бюджета 5,2 млрд рублей, дополнительно направив более 800 млн рублей из собственных средств. Из общей суммы 2,5 млрд рублей были выделены на выплату компенсаций и приобретение вторичного благоустроенного жилья, а свыше 2 млрд рублей — на покупку 386 квартир в строящихся домах в Беломорске и Петрозаводске.
Перспективы программы включают расселение более 1,9 тысяч квартир до конца 2026 года. В августе 2025 года республика дополнительно запросила 3,4 млрд рублей из федерального бюджета для подготовки к строительству жилых домов в Беломорске, Петрозаводске, Питкяранте и Суоярви. Первые четыре жилых объекта в рамках новой программы планируется ввести в эксплуатацию до конца 2026 года.
Общий объем аварийного жилищного фонда в Карелии в настоящее время составляет 1 млн кв. метров, где проживают 25 тысяч семей. Реализация программы расселения позволит значительно улучшить жилищные условия жителей региона в ближайшие годы.
Ранее мы сообщали, что Карелия получила рекордный федеральный транш на расселение аварийного жилья.