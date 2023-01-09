В Карелии добиваются дополнительных прав для женщин выходить на пенсию с 50 лет

Депутаты парламента Карелии рассмотрят обращение к федеральным властям с предложением изменить правила начисления «северного» трудового стажа для женщин, дающего право на досрочную пенсию.

Проект обращения в адрес вице-премьера правительства России Татьяны Голиковой подготовила заместитель председателя парламента Карелии Ольга Шмаеник.

По ее словам, жительницы Карелии, имеющих двух и более детей, могут выйти на пенсию с 50 лет при определенных условиях. Нужен страховой стаж не менее 20 лет, из которых 12 лет были «заработаны» в районах Крайнего Севера либо не менее 17 лет в приравненных к ним местностях. Однако, права на досрочную пенсию нет у тех женщин, которые имеют «смешанный» стаж работы на северных территориях — то есть часть жизни проработали на Крайнем Севере, а другую часть — в приравненных местностях.

Вместе с тем, такой «смешанный» стаж учитывается по отношению к другим категориям пенсионеров.

«Для того чтобы был установлен единообразный и справедливый подход к пенсионному обеспечению женщин, которые имеют детей и трудятся на Севере, предлагается внести изменения в Федеральный закон „О страховых пенсиях“, предусмотрев для матерей с двумя и более детьми суммирование стажа работы в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях», — пояснила Шмаеник.

Эта законодательная инициатива будет рассмотрена в январе парламентским комитетом по здравоохранению и социальной политике, а затем на заседании Законодательного Собрания республики.