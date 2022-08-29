В Карелии добровольцы ищут двух рыбаков, которые могли перевернуться на лодке

Появились новые подробности происшествия на воде озера Сямозеро.
В Карелии объявлен сбор добровольцев на поиск Александра Букреева и Виктора Лаврентьева. Об этом информирует добровольный поисковый отряд «Длинный берег».
Сбор состоится в четверг, 15 сентября, в 10:00–11:00 на озере Сямозеро. Координаты поиска и контакты организатора мероприятия опубликованы в сообществе поисковиков.
Сообщается, что вечером шестого сентября Александр Букреев и Виктор Лаврентьев могли совместно отправиться на рыбалку на озеро Сямозеро. Затем мужчины пропали. Лодка была обнаружена перевернутой.
Ранее поисковики разыскивали только пропавшего Александра Букреева. Далее в розыск был включен также Виктор Лаврентьев.
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