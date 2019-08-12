В Карелии доходы казны превысили расходы на 4 млрд рублей за 7 месяцев

По итогам исполнения бюджета республики за январь-июль 2019 года поступление доходов составило 27,2 млрд рублей, что на 4 млрд больше расходов.

Таким образом бюджет Карелии исполняется с профицитом, сообщает Минфин республики.

Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 16, 9 млрд рублей, что на 14,4 % выше уровня аналогичного периода 2018 года.

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