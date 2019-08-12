В Карелии доходы казны превысили расходы на 4 млрд рублей за 7 месяцев

Новости по теме
Загрузка...
По итогам исполнения бюджета республики за январь-июль 2019 года поступление доходов составило 27,2 млрд рублей, что на 4 млрд больше расходов.
Таким образом бюджет Карелии исполняется с профицитом, сообщает Минфин республики.
Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 16, 9 млрд рублей, что на 14,4 % выше уровня аналогичного периода 2018 года.
Подробности - на сайте издания "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
08.08.2019, 21:30
10.08.2019, 20:46
05.08.2019, 20:49
08.08.2019, 13:25
Аналитика
09.08.2019 10:59
Капитал
Бывший вице-премьер правительства Карелии Юрий Савельев рассказал, кто такие "бизнес-цыгане" и почему в регионах фактически отсутствуют самостоятельные бизнес-структуры.
08.08.2019 12:36
06.08.2019 10:00
05.08.2019 11:00
Чтиво
07.08.2019 11:34
Личное мнение
"Дерево дружбы" в Петрозаводске исключено из Списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.
06.08.2019 13:20
31.07.2019 22:56
Медиа
Новое
Сегодня 09:33
Опрос
Как вы отдыхаете холодным летом?
Комментарии