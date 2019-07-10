В Карелии доходы превысили расходы на 2,8 млрд рублей

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Минфин Карелии закрыл полугодие с профицитом бюджета в размере 2,8 млрд рублей.
Министерство финансов республики сообщило об исполнении основных показателей бюджета Карелии на 1 июля текущего года.
За январь-июнь 2019 года поступление доходов в бюджет республики составило 22 млрд 379,6 млн рублей, расходные обязательства исполнены в сумме 19 млрд 538,7 млн рублей, профицит бюджета составил 2 млрд 840,9 млн рублей. Об этом сообщает сайт регионального Минфина.
Подробнее о поступлениях в бюджет читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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