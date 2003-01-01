Названы самые популярные марки подержанных автомобилей в Карелии

В последние 10 лет автомобили французского и чешского производства дольше всех остаются у своих первых владельцев в Карелии.

Средний срок владения новым автомобилем из Франции в республике составляет 4,6 года, для машин из Чехии — 4,5 года. Южнокорейские и американские попадают в перепродажу через 4,4 года, российские – через 4,2 года. Это превышает общероссийский показатель владения первым автомобилем, который, по данным исследования, равен 4 годам, сообщают эксперты сервиса «Автотека» (проект Авито).

Лидеры среди марок и моделей в Карелии:

Франция: Чаще всего владельцы держат кроссоверы Renault Sandero Stepway и Renault Duster — в среднем по 5,2 года.

Чехия: В этом сегменте доминирует Skoda, со средним сроком 4,5 года. Дольше всего (4,6 года) владеют моделью Rapid.

Япония: Наибольшую «верность» японским авто демонстрируют владельцы Datsun (в среднем 5,2 года) и моделей Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail (по 4,9 года).

Южная Корея: Лидер — Hyundai Creta (4,9 года).

США: Рекордсмены — Ford Kuga (5,6 года) и Chevrolet Niva (5,5 года).

Россия: Самый долгий срок у владельцев LADA XRAY (5,2 года).

Анализ проведён на основе базы объявлений о продаже автомобилей не старше 10 лет на «Авито Авто» в 2025 году по Карелии и Северо-Западному федеральному округу.

