В Карелии должник не отдал приставам микроавтобус

Житель Карелии выплатил все долги, чтобы сохранить права на микроавтобус, сообщили в карельском УФССП.

На исполнении в отделе судебных приставов в декабре находилось исполнительное производство в отношении должника по неуплате налогов.

Мужчина задолжал 300 тысяч рублей по налогам, 99 тысяч рублей за аренду земельного участка по договору с администрацией Петрозаводска. И за то, что уклонялся от уплаты налогов, судебный пристав вынес постановление об исполнительском сборе — 6900 рублей.

Из-за неуплаты налоговых платежей судебным приставом-исполнителем должнику было вынесено и вручено требование о предоставлении микроавтобуса Peugeot Boxer для наложения ареста на транспортное средство.

Взвесив все "за" и "против", неплательщик решил оплатить полностью всю сумму задолженности, включая исполнительский сбор, чтобы не лишиться автомобиля.