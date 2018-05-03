Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
16:47, 03 Мая 2018

В Карелии должнику пришлось вернуть деньги после ареста счетов

По теме

Сколько выходных дней ждет россиян на 9 Мая
03.05.18 18:00
Туроператорам Карелии выделят субсидии
03.05.18 17:40
В стране на границе с Карелией самый чистый воздух в мире
03.05.18 17:20
Все новости
Загрузка...

Приставы наложили арест на счета должника и собирались описать имущество, но все пошло не по плану, сообщили УФССП Карелии.

Приставы установили, что у должника есть деньги на лицевых счетах в банке.

Чтобы взыскать долг судебным приставом-исполнителем были направлены постановления о наложении ареста на денежные средства неплательщика.

Благодаря смс-информированию кредитной организации должник понял, что теперь деньгами он распоряжаться не сможет. И если до этого он уклонялся от явки к сотруднику службы по повестке, то теперь сам пришел на прием к приставу-исполнителю, где и заявил о поступлении заработной платы и пенсии на данные счета.

На приеме пристав вручил должнику требования о предоставлении справок, подтверждающих поступление доходов должника на указанные счета, чтобы в дальнейшем снятие ареста было обоснованным, а также должник получил постановления об обращении взыскания на его доходы по месту получения заработной платы и пенсии.

Кроме того, в целях проверки имущественного положения должнику было вручено требование о предоставлении доступа в квартиру по адресу его проживания для дальнейшего наложения ареста на установленное имущество.

В итоге совершения исполнительных действий на следующий день должник на депозитный счет Отдела перечислил денежные средства в счет погашения задолженности в полном объеме.

По теме

Сколько выходных дней ждет россиян на 9 Мая
03.05.18 18:00
Туроператорам Карелии выделят субсидии
03.05.18 17:40
В стране на границе с Карелией самый чистый воздух в мире
03.05.18 17:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.04.2018, 14:33
Улучшение инвестиционного климата стало главной темой энергетической конференции
26.04.2018, 14:37
В полиции рассказали, кто выпал из окна 8 этажа высотки на Кукковке
27.04.2018, 11:33
Парфенчикову прочат отставку с поста главы Карелии
26.04.2018, 11:23
"А о детях вы подумали?"
27.04.2018, 14:11
Пресс-секретарь Парфенчикова прокомментировала информацию о его возможной отставке
01.05.2018, 11:20
Пьяная девушка, врезавшаяся в забор петрозаводского университета, ждет суда в камере

Аналитика

Сегодня 12:24
Политкухня
"Любой губернаторский рейтинг – это зеркало" 1
Политолог Олег Реут рассказал, кто такой эксперт Олег Реут.
"Если улицу забыли, значит так нужно?" 4
Сегодня 11:22
Офтальмология едет в районы
28.04.2018 11:44
Улучшение инвестиционного климата стало главной темой энергетической конференции 1
27.04.2018 14:33
Век работы для города и горожан 1
27.04.2018 12:54
Вся аналитика

Чтиво

28.04.2018 12:52
Частная жизнь
Щас спою! 4
Продюсер Максим Мазуровский неожиданно для всех запел сам – создал группу, сочинил и записал несколько песен и теперь ездит по стране и выступает "на разогреве" у известных музыкантов.
"Доклад окончен. Фото прилагаются" 7
27.04.2018 11:12
Бюджетные, но не простые: что мы знаем о китайских автомобилях 1
27.04.2018 10:22
Трасса "Фонтаны": Итоги и перспективы 1
25.04.2018 09:55
архив чтиво

Медиа

Коммунисты Карелии встретили Первомай
01.05.2018 16:33
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы введение платных парковок в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»