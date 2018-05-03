В Карелии должнику пришлось вернуть деньги после ареста счетов

Приставы наложили арест на счета должника и собирались описать имущество, но все пошло не по плану, сообщили УФССП Карелии.

Приставы установили, что у должника есть деньги на лицевых счетах в банке.

Чтобы взыскать долг судебным приставом-исполнителем были направлены постановления о наложении ареста на денежные средства неплательщика.

Благодаря смс-информированию кредитной организации должник понял, что теперь деньгами он распоряжаться не сможет. И если до этого он уклонялся от явки к сотруднику службы по повестке, то теперь сам пришел на прием к приставу-исполнителю, где и заявил о поступлении заработной платы и пенсии на данные счета.

На приеме пристав вручил должнику требования о предоставлении справок, подтверждающих поступление доходов должника на указанные счета, чтобы в дальнейшем снятие ареста было обоснованным, а также должник получил постановления об обращении взыскания на его доходы по месту получения заработной платы и пенсии.

Кроме того, в целях проверки имущественного положения должнику было вручено требование о предоставлении доступа в квартиру по адресу его проживания для дальнейшего наложения ареста на установленное имущество.

В итоге совершения исполнительных действий на следующий день должник на депозитный счет Отдела перечислил денежные средства в счет погашения задолженности в полном объеме.