В Карелии дополнительно поддержат учителей, подготовивших «100-балльников»

О дополнительных мерах поддержки рассказал Артур Парфенчиков.

Глава Карелии на своей странице в соцсети рассказал о принятом в окончательном чтении бюджете республики на 2023 год.

По словам Артура Парфенчикова, на образование и спорт будет потрачено 15,5 миллиарда рублей — на полтора миллиарда больше, чем в прошлом году.

«Это позволит, помимо основных обязательств, обеспечить и дополнительные меры поддержки. Например, поощрять учителей, подготовивших 100-балльников. Поддерживать победителей и призеров всероссийских школьных олимпиад, а также победителей и наставников чемпионатов профмастерства. Увеличивать выплаты молодым специалистам на селе. Продолжим приобретать квартиры для „земских“ учителей и подарочные наборы для первоклассников», — рассказал о планах на 2023 год руководитель региона.

Артур Парфенчиков уточнил, что позволить увеличивать социальные расходы только при условии стабильно работающей экономики.