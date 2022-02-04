В Карелии дополнительно выделили 30 млн рублей на питание школьников с ограниченными возможностями

Об этом заявил глава Карелии Артур Парфенчиков.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков написал: «Выделяем дополнительно около 30 миллионов рублей на питание школьников с ограниченными возможностями здоровья».

Глава напомнил, что сегодня в Карелии для всех учеников начальной школы организовано бесплатное горячее питание – завтраки. В среднем и старшем звене по инициативе правительства бесплатные завтраки также получают дети с инвалидностью и из малообеспеченных семей.

«Ребята с ограниченными возможностями здоровья в эту категорию ранее не попадали. Ситуацию исправляем: с сентября 2022 года все карельские школьники с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалиды, вне зависимости от доходов семьи, смогут два раза в день бесплатно поесть в школе», - сообщил Артур Парфенчиков.

Также Парфенчиков сказал, что качество горячего питания контролируют регулярно, а также продолжают работу по переоснащению школьных пищеблоков.

Ранее сообщалось, что Артур Парфенчиков выступил с инициативой обеспечения двухразовым питанием школьников с ограниченными возможностями здоровья.