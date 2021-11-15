В Карелии дорожники усилили работу в снегопад

В связи с неблагоприятными погодными условиями и возможными осложнениями в движении транспорта и пешеходов дорожные службы региона усилили работу.

На республиканских дорогах в настоящее время задействованы более 85 единиц техники. Об этом сообщает Минтранс Карелии со ссылкой на КУ РК «Управтодор РК».

С 22 часов 29 ноября по южным районам выпало до 30 мм осадков. Сейчас снегопад продолжается, двигаясь с юга на север.

«Диспетчерская служба КУ РК „Управтодор РК“ по телефону +7(8142) 59-99-89 в круглосуточном режиме ведёт сбор информации о состоянии региональных дорог, работающей технике, наличии ДТП, фактических погодных условиях. Эти данные используются при оценке деятельности подрядных организаций для принятия оперативных решений», — говорится в сообщении Минтранса.

Министерство опубликовало список телефонов, куда следует звонить в случае возникновения проблем с обслуживанием дорог.