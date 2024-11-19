В Карелии досрочно завершён капитальный ремонт участка подъездной дороги к Петрозаводску

Работы завершены почти на год раньше срока, предусмотренного контрактом.

Автодорога пролегает вдоль западного побережья Онежского озера.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кола», капитальный ремонт участка дороги протяжённостью 12 км – с 74-го по 86-й км на трассе А-215 Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин-Наволок, подъезд к Петрозаводску стал знаковым событием для местных жителей и автомобилистов.

В ходе работ проведена полная модернизация: обновлено земляное полотно, заменены водоотводные трубы и выполнен монтаж локальных очистных сооружений. Как и на остальных обновленных участках, здесь уложено трёхслойное асфальтобетонное покрытие. Кроме того, в границах деревень Ишанино и Вехручей установлены линии наружного освещения, оборудованы автобусные остановки, тротуары и пешеходные переходы, что обеспечивает безопасность передвижения как для автомобилей, так и для пешеходов.

Ранее в рамках капитального ремонта были полностью модернизированы три участка дороги: с 86-го по 132-й км.

Автодорога А-215 Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин-Наволок, подъезд к Петрозаводску была передана в федеральную собственность в 2019 году в неудовлетворительном техническом состоянии.

В рамках работ по содержанию дорожники оперативно устранили наиболее серьезные недочёты и одновременно приступили к проектированию капитального ремонта.

Трасса проходит вдоль Онежского озера с юга на север, соединяя Ленинградскую область и Карелию, замыкая автотранспортное кольцо вокруг Онежского озера.

Дорога, в том числе, обеспечивает транспортную доступность многих населённых пунктов и Прионежского района.