В Карелии два человека пострадали в аварии на дороге (ФОТО)

Водитель и пассажир оказались травмированы после того, как их автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

Авария произошла 15 августа, в воскресенье, в Муезерском районе. Об этом сообщает ГИБДД.

В поселке Ледмозеро в 05:30 водитель автомобиля «Mitsubishi L200» не справился с управлением. Он допустил занос, наехал на дорожный знак и опрокинулся.

В результате ДТП пострадали 33-летний водитель и 19-летний пассажир.

Ранее сообщалось, что автомобиль вылетел на тротуар и снес ограждение на перекрестке в Петрозаводске.