В Карелии два человека утонули при странных обстоятельствах

Тела обнаружили на мелководье.
В Лахденпохском районе Карелии за две недели произошло два схожих ЧП на воде.
Как сообщили в ГИМС, оба погибших — мужчины в возрасте. Их нашли без признаков жизни на мелководье Ладоги, где глубина не превышала 50 сантиметров. Рядом с местом происшествия стояли их автомобили.
Спасатели напомнили о мерах предосторожности. Так, шторм на Ладоге может начаться внезапно, буквально за 10-20 минут. Отдыхающих просят не злоупотреблять алкоголем у воды и всегда использовать головные уборы в жаркую погоду.
