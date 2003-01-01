Реклама на сайте
«Терминатор 2: Судный день»: кинолегенда оставляет человечеству считанные годы, но даёт надежду
15 августа, 16:25 Статьи
«На ярком солнце»: французский киношедевр с Аленом Делоном вновь покоряет мировой прокат
08 августа, 16:40 Статьи
Фабрика Скандия: как карельская мебель вышла на цифровой уровень
08 августа, 13:08 Статьи
В Карелии горели две бани

09:25

В России изменятся правила посадки на поезда дальнего следования

09:00

В Карелии два ребенка заразились боррелиозом после укусов клещей

08:30

Въезд в центр Санкт-Петербурга предложили сделать платным

08:00

Магнитная буря ожидается на Земле во вторник

07:40

Медвежьи шалости зафиксировала фотоловушка на границе Карелии

07:20

С погибшим на СВО бойцом простились в Олонецком районе Карелии

07:00

В Петрозаводск доставили Пояс Пресвятой Богородицы

06:40

Врач предостерегла от употребления кофе с определенными десертами

00:10

В России появится новая выплата до семей с детьми

21:00

В страшной аварии в Карелии погиб житель соседнего региона

19:40

Дожди ожидаются в Карелии 18 августа

17:00

Назван виновный в аварии в Петрозаводске, где пострадал ребенок

16:20

Спикер парламента Карелии рассказал о тихой охоте

15:10

Второй этап благоустройства сквера в Лахденпохья стартует в следующем году

14:23

В Сортавальском округе молодые пограничники дали военную присягу

13:20

Воздушную схватку хищников запечатлели в заповеднике на севере Карелии

12:20

Смертельное ДТП произошло на трассе в Карелии

11:10

Двое детей пострадали в аварии возле Петрозаводска

10:20

Жительница Петрозаводска пообщалась с бывшим коллегой и лишилась денег

09:30

В Петрозаводске проведут массовую проверку водителей

08:30

В Кондопоге родилась «королевская» двойня

00:10
В Карелии два ребенка заразились боррелиозом после укусов клещей
Сегодня 08:30 Общество
С начала сезона в республике зарегистрировали 10 случаев клещевого боррелиоза, два из них — у детей.

фото: © andrei310 / Adobe Stock

Всего за семь месяцев с укусами клещей к врачам обратились 3672 человека, включая 678 детей.  Об этом сообщили в Роспотребнадзоре республики. 

Боррелиоз поражает кожу, суставы, нервную и сердечно-сосудистую системы. Заразиться можно через укус клеща или если размазать его слюну по расчесанной коже. Вакцины от этой болезни нет.

Специалисты советуют носить закрытую одежду в лесу, использовать репелленты и избегать высокой травы. Если клещ укусил, его нужно аккуратно удалить, обработать ранку и сдать в лабораторию.

Напомним, трехлетняя девочка оказалась в реанимации после укуса клеща. Клещ укусил малышку ориентировочно 6–7 июля на даче в Лучевом. 9 июля ребенок пожаловался на боли в ухе, рассказал «Столице на Онего» папа девочки. Оказалось, что клещ забрался вовнутрь, обнаружить его было, действительно, сложно. Врач снял паукообразного и сделал укол иммуноглобулина, но через неделю у ребенка поднялась температура, она поступила в ДРБ.

Родные начали сбор средств на реабилитацию. Опасения родителей связаны еще и с ситуацией с девятилетним Всеволодом Соловьевым, которого в июне укусил клещ. Мальчик больше месяца находился в реанимации, сейчас он проходит первый этап реабилитации. 

 

 

