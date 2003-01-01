В Карелии два ребенка заразились боррелиозом после укусов клещей

С начала сезона в республике зарегистрировали 10 случаев клещевого боррелиоза, два из них — у детей.

Всего за семь месяцев с укусами клещей к врачам обратились 3672 человека, включая 678 детей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре республики.

Боррелиоз поражает кожу, суставы, нервную и сердечно-сосудистую системы. Заразиться можно через укус клеща или если размазать его слюну по расчесанной коже. Вакцины от этой болезни нет.

Специалисты советуют носить закрытую одежду в лесу, использовать репелленты и избегать высокой травы. Если клещ укусил, его нужно аккуратно удалить, обработать ранку и сдать в лабораторию.

Напомним, трехлетняя девочка оказалась в реанимации после укуса клеща. Клещ укусил малышку ориентировочно 6–7 июля на даче в Лучевом. 9 июля ребенок пожаловался на боли в ухе, рассказал «Столице на Онего» папа девочки. Оказалось, что клещ забрался вовнутрь, обнаружить его было, действительно, сложно. Врач снял паукообразного и сделал укол иммуноглобулина, но через неделю у ребенка поднялась температура, она поступила в ДРБ.

Родные начали сбор средств на реабилитацию. Опасения родителей связаны еще и с ситуацией с девятилетним Всеволодом Соловьевым, которого в июне укусил клещ. Мальчик больше месяца находился в реанимации, сейчас он проходит первый этап реабилитации.