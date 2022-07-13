В Карелии две дамы искали грибы, но потерялись сами

Две женщины отправились за грибами в лес, но вернуться смогли только с помощью спасателей.

ЧП произошло 26 июля в Сортавальском районе, в поселке Рускеала. Об этом информирует Карельская республиканская поисково-спасательная служба.

В лесном массиве при сборе грибов потерялись женщины 1985 и 1987 годов рождения. Они обратились за помощью, поскольку не могли выйти из леса.

На вызов выехал Сортавальский поисково-спасательный отряд. Пострадавшие были найдены и доставлены на базу отдыха. В медицинской помощи они не нуждались.

Ранее сообщалось, что пенсионер, пропавший в лесу на севере Карелии, нашелся.