В Карелии две дамы искали грибы, но потерялись сами

Две женщины отправились за грибами в лес, но вернуться смогли только с помощью спасателей.
ЧП произошло 26 июля в Сортавальском районе, в поселке Рускеала. Об этом информирует Карельская республиканская поисково-спасательная служба.
В лесном массиве при сборе грибов потерялись женщины 1985 и 1987 годов рождения. Они обратились за помощью, поскольку не могли выйти из леса.
На вызов выехал Сортавальский поисково-спасательный отряд. Пострадавшие были найдены и доставлены на базу отдыха. В медицинской помощи они не нуждались.
Ранее сообщалось, что пенсионер, пропавший в лесу на севере Карелии, нашелся.
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