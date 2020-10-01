В Карелии две женщины, уволенные во время отпуска, восстановились на работе через суд

В Кондопожском районе работницы муниципального учреждения, уволенные по сокращению штата, восстановились на работе после обращения в суд.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, в ходе судебного разбирательства установлено, что две женщины были уволены в период их нахождения в очередном оплачиваемом отпуске. Согласно Трудовому кодексу это нарушение прав работников.

Прокурором, участвующим в деле, было дано заключение об обоснованности заявленных требований, необходимости восстановления женщин на работе, выплате им заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.

Суд признал увольнение сотрудниц муниципального учреждения незаконным. Принято решение о восстановлении их на работе, а также оплате времени вынужденного прогула и компенсации причиненного морального вреда.

Решение суда не вступило в законную силу.