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В Карелии две женщины, уволенные во время отпуска, восстановились на работе через суд

Новости. Общество
16:04, 02 Октября 2020
фото: © ТАСС/ Юрий Машков
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В Кондопожском районе работницы муниципального учреждения, уволенные по сокращению штата, восстановились на работе после обращения в суд.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, в ходе судебного разбирательства установлено, что две женщины были уволены в период их нахождения в очередном оплачиваемом отпуске. Согласно Трудовому кодексу это нарушение прав работников.

Прокурором, участвующим в деле, было дано заключение об обоснованности заявленных требований, необходимости восстановления женщин на работе, выплате им заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.

Суд признал увольнение сотрудниц муниципального учреждения незаконным. Принято решение о восстановлении их на работе, а также оплате времени вынужденного прогула и компенсации причиненного морального вреда.

Решение суда не вступило в законную силу.

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Комментарии

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кир
2020-10-02 16:20:06
Фигня. Уволят непременно.
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