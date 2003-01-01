В Карелии две женщины заблудились и провели ночь в лесу

В Пудожском районе полицейские помогли найти двух женщин, которые заблудились во время сбора ягод.

Встревоженный сын пожилой пудожанки ночью обратился в полицию. Он рассказал, что его мать с подругой пошли за ягодами и не вернулись. Их телефоны не отвечали, родственники попытались найти женщин самостоятельно, но ни чего не вышло.

На место отправились местные полицейские и пожарные. Они нашли машину, на которой приехали женщины, и начали поиски. Всю ночь полиция патрулировала дорогу. Утром экипаж ДПС в составе старшего лейтенанта Александра Сарохана и лейтенанта Сергея Шеина продолжил поиски. Они использовали громкоговоритель и мигалки.

Женщины увидели сигналы и вышли на дорогу. Они рассказали, что ночь провели в лесу, потому что боялись идти через болото и бурелом в темноте. Полицейские отвезли их домой к родственникам. Родственники написали в соцсетях благодарность полиции. Они поблагодарили за быструю реакцию и помощь в поисках.

— От всего сердца выражаем огромную благодарность за моментальное реагирование, своевременную и такую необходимую нам помощь в поиске», — написала автор благодарности. –Спасибо, что вы есть и всегда готовы помочь! — говорится в сообщении.

Напомним, ранее семья из Белгородской области заблудилась в «плотной лесной чаще» Олонецкого района. На помощь к гостям Карелии выдвинулись сотрудники полиции, волонтеры и отзывчивые местные жители. Ситуация осложнялась тем, что на момент начала поисков уже стемнело, плотная лесная чаща, ночная темнота и проливной дождь значительно затрудняли работу поисковиков. Поисковики рассказали, чем все кончилось.