В Карелии двое молодых людей обворовали дачу и пошли под суд

В Сегежском районе будут судить двух молодых людей, обвиняемых в краже с незаконным проникновением в жилище.

В Сегежском районе завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, один из которых несовершеннолетний. Об этом сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, в июне в поселке Попов Порог молодые люди разбили стекло и через форточку проникли в дачный дом, принадлежащий 47-летнему мужчине. Они похитили имущество дачника и деньги — более семи тысяч рублей. Со своей добычей они скрылись с места преступления.

В настоящее время по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, подросток в Карелии потратил с чужой карты 4,5 тысячи рублей и стал фигурантом уголовного дела.