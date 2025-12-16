В Карелии двое рабочих украли и сдали на металл заводской кабель

В Карелии завершилось расследование кражи медного кабеля на судостроительном предприятии. В хищении подозревают двух его сотрудников.
По версии следствия, в середине августа мужчины договорились украсть кабель на работе. Во время смены они отмотали медный провод с заводской катушки, разрезали его, перекинули через забор, а вечером вывезли в гараж.
Позже ворованный кабель они сдали в пункт приема металла и поделили выручку. По предварительной оценке, ущерб заводу от их действий превысил 127 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства.
Ранее мы писали, что в Карелии молодой человек может лишиться свободы до 5 лет за кражу алкоголя и сигарет.