В Карелии двое работников очистных сооружений упали в колодец и чуть не погибли

Пожарные из Суоярви спасли упавших в колодец работников городских канализационных очистных сооружений.

ЧП произошло в пятницу, 22 июля, на канализационных очистных сооружениях Суоярви. В колодец канализационной насосной станции упали двое работников. На сигнал о помощи выдвинулся дежурный караул пожарной части по охране города в составе 4-х человек. Об этом информирует Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Как выяснилось, в колодце находился мужчина, который держал над водой 2-х человек в бессознательном состоянии. Уровень воды в колодце был больше одного метра.

«Начальником караула В. Ю. Багаутдиновым было принято решение о спасении людей звеном газодымозащитной службы. Специалисты включились в дыхательные аппараты и спустились в колодец. Первым в колодец спустился начальник караула, который на плечах донес первого мужчину до люка колодца. С использованием спасательной веревки первый пострадавший был поднят на свежий воздух и передан прибывшим работникам скорой медицинской помощи. Второго пострадавшего поднимали на поверхность пожарные В. Г. Цыганов и А. С. Дубровин. Помощь в приёмке пострадавших из колодца на поверхность и транспортировке до машины скорой помощи оказывал водитель пожарного автомобиля П. В. Ильин», — говорится в сообщении Госкомитета.

Оба пострадавших были доставлены в Суоярвскую ЦРБ. Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения решает вопрос о награждении участников спасательной операции государственными наградами.

Ранее сообщалось, как спасатели и полиция снимали пьяного мужчину с высокой трубы в Петрозаводске.