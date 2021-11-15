В Карелии двух мужчин обвиняют в убийстве собутыльника на праздниках

В отношении мужчин, обвиняемых в убийстве, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Беломорские следователи восьмого января возбудили уголовное дело по статье «Убийство» по факту обнаружения трупа мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом информирует Следком.

По данным следствия, в ночь на седьмое января в квартире жилого дома поселка Сосновец Беломорского района трое мужчин распивали спиртные напитки. Затем двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, беспричинно из хулиганских побуждений совершили убийство общего знакомого. На следующий день один из участников преступления сам сообщил о произошедшем в органы полиции.

В настоящее время по делу проводится комплекс следственных действий. Обоим мужчинам предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений.

Сегодня Беломорский суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что Следком Карелии начал проверку по факту гибели супругов на пожаре.