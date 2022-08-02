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В Карелии экс-глава поселения вернет в бюджет десятки тысяч рублей за недостроенный пирс

Новости. Общество
16:12, 04 Августа 2022
фото: © rweek.ru; © Следком РФ по РК

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Суд обязал бывшего главу поселения в Карелии вместе с предпринимателем возместить ущерб, причиненный преступлением коррупционной направленности.

Как сообщает прокуратура Карелии, ранее судом было установлено, индивидуальный предприниматель в 2018 году оказал пособничество бывшему главе Паданского сельского поселения в совершении хищения бюджетных средств в ходе выполнения работ по устройству пожарного пирса в поселке Евгора.

На данном основании прокуратура Медвежьегорского района обратилась в суд, чтобы взыскать бывшего главы поселения и предпринимателя, осужденных за коррупцию, в доход местного бюджета деньги в счет причиненного ущерба.

Решением районного суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. С индивидуального предпринимателя и экс-главы поселения солидарно взыскано свыше 160 000 рублей.

Решение не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, экс-глава поселения в Карелии осужден за хищение денег при строительстве двух пожарных пирсов.

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