В Карелии экс-глава поселения вернет в бюджет десятки тысяч рублей за недостроенный пирс

Суд обязал бывшего главу поселения в Карелии вместе с предпринимателем возместить ущерб, причиненный преступлением коррупционной направленности.
Как сообщает прокуратура Карелии, ранее судом было установлено, индивидуальный предприниматель в 2018 году оказал пособничество бывшему главе Паданского сельского поселения в совершении хищения бюджетных средств в ходе выполнения работ по устройству пожарного пирса в поселке Евгора.
На данном основании прокуратура Медвежьегорского района обратилась в суд, чтобы взыскать бывшего главы поселения и предпринимателя, осужденных за коррупцию, в доход местного бюджета деньги в счет причиненного ущерба.
Решением районного суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. С индивидуального предпринимателя и экс-главы поселения солидарно взыскано свыше 160 000 рублей.
Решение не вступило в законную силу.
Ранее сообщалось, экс-глава поселения в Карелии осужден за хищение денег при строительстве двух пожарных пирсов.
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