В Карелии вынесли приговор экс-начальнику депо за кражу вагонных колес

Мужчина попытался обжаловать приговор, но суд оставил наказание без изменений.
Суд не удовлетворил апелляционную жалобу осужденного бывшего руководителя вагонного ремонтного депо в Кеми.
Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Карелии, мужчина воспользовался своим служебным положением и продал как свои новые цельнокатаные колеса, которые принадлежали трем организациям. Общая сумма ущерба составила более одного миллиона рублей.
Суд учел обстоятельств дела, личность подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств и назначил мужчине три года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.
Приговор вступил в законную силу.
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