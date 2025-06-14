В Карелии вынесли приговор экс-начальнику депо за кражу вагонных колес

Мужчина попытался обжаловать приговор, но суд оставил наказание без изменений.

Суд не удовлетворил апелляционную жалобу осужденного бывшего руководителя вагонного ремонтного депо в Кеми.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Карелии, мужчина воспользовался своим служебным положением и продал как свои новые цельнокатаные колеса, которые принадлежали трем организациям. Общая сумма ущерба составила более одного миллиона рублей.

Суд учел обстоятельств дела, личность подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств и назначил мужчине три года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

Приговор вступил в законную силу.